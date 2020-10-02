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CNN ses kayıtlarını canlı yayında dinletti, gündeme bomba gibi düştü! Küfür kıyamet...
Uzun yıllar sıkı dost oldular, en gizli sırlarını paylaştılar, hatta bir dönem birlikte çalıştılar. Ancak "dostum" dediği kişi tarafından kovulunca işler çirkinleşti. O da 15 yılda paylaşılan ne varsa ortaya dökmeye karar verdi. Dün akşam CNN International'da yayınlanan televizyon programında, skandal ses kayıtları dinletildiğinde izleyiciler ekrana kilitlendi. İşte son dakika haberinin bomba detayları...
Stephanie Winston Wolkoff, yalnızca First Lady Melania Trump'ın yakın bir arkadaşı değil, aynı zamanda danışmanıydı da. Şimdiyse onun bilip de başka kimsenin bilmediği sırlar önce Melania Trump'ın sonra da tüm Trump ailesinin başını ağrıtıyor.