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CMK gereğince görevlendirilen müdafilere 2021'de yapılacak ödeme tarifesi belirlendi

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 10:52 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 10:52

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2021 yılı tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde  müdafi ve vekillere, soruşturma evresinde takip edilen işler için 499 lira, sulh  ceza hakimliklerinde takip edilen işler için 778 lira, asliye ceza mahkemeleri  ile çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 856 lira, seri muhakeme usulü  uyarınca takip edilen işler için 358 lira, ağır ceza mahkemeleri ile çocuk ağır  ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1536 lira ödenecek.
 
Söz konusu kişiler, icra ceza ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi  gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 856 lira,  bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1536 lira ve  Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için de 1729 lira alacak.
 
Söz konusu tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
 

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CMK müdafi ödeme tarifesi
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