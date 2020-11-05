Cluster-5 virüsü nedir? Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Dünya bunu konuşuyor!

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, üretim tesislerinde koronavirüsün insanlara yayılabilen mutasyona uğramış bir versiyonu tespit edildi. Danimarka'nın kuzey Jutland bölgesindeki vizon çiftliklerinde ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde birkaç aydır yeni tip koronavirüs salgınları ortaya çıkıyor. Alınan bilgilere göre, virüs vizonlarda mutasyona uğrayarak daha güçlü bir yeni tip koronavirüs ortaya çıktı. Danimarka'da vakaların hızla yayıldığı bildiriliyor. Peki, Virüs mutasyonu ne demek? Vizon ne demek? Güçlü yeni tip koronavirüs mü ortaya çıktı? İşte Danimarka'nın vizon kararı ve koronavirüs mutasyonu hakkında bilmeniz gerekenler...

Danimarka’da, vizon üretimi yapan tesislerde yeni tip koronavirüsün insanlara yayılabilen mutasyona uğramış bir versiyonu tespit edildi. Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi olan Danimarka 'da vakalar hızla yayılıyor. İnsanlara geçebilen virüs nedeniyle 12 kişinin enfekte olduğu bildirildi. Pek çok kişi de vizonlar ve koronavirüs mutasyonu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Virüs mutasyonu ne demek? Vizon ne demek? Güçlü yeni tip koronavirüs mü ortaya çıktı? İşte Danimarka'nın vizon kararı ve koronavirüs mutasyonu hakkında bilmeniz gerekenler...

Danimarka'nın kuzey Jutland bölgesinde bulunan vizon üretimi yapan çiftliklerde ve Avrupa 'nın diğer bölgelerinde birkaç aydır yeni tip koronavirüs salgınları ortaya çıktı. Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi olarak bilinen Danimarka'da vakaların hızla yayıldığı belirtiliyor. Koronavirüs vizonlarda mutasyona uğrayarak daha güçlü bir yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ifade ediliyor. Yetkililer, insanlara geçebilen virüsün 12 kişinin enfekte ettiğini açıkladı.

VİZONLAR UYUTULACAK!

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı basın toplantısında durumu çok ciddi olarak niteleyerek, uutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığını ve Covid-19 için geliştirilmekte olan mevcut aşıları potansiyel olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar. Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var, ancak şu anda bulunan mutasyonla, dünyanın geri kalanı için de daha büyük bir sorumluluğumuz oluştu” dedi.

17 MİLYON VİZON ÖLDÜRÜLECEK

Bununla birlikte, Polis Şefi Thorkild Fogde, mutasyona uğrayan virüsü yok etmek amacıyla ülke genelinde binden fazla çiftlikte bulunan 17 milyon vizonun hızlı bir şekilde itlaf edileceğini açıkladı. Fogde bunun "çok büyük bir girişim" olacağını söyledi.

CLUSTER-5 VİRÜS NEDİR?

Bununla birlikte, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.