Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Davetiye kodu olmadan üye olunur mu, uygulama android telefonlar da var mı?

Clubhouse sosyal medya uygulaması olmasına rağmen davet gönderilmeden kullanılamıyor. Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration'ın ürünü Clubhouse'daki etkinlikler, bir süredir Twitter paylaşımlarında denk gelince uygulama merak edilmeye başlandı ve hakkındaki araştırmalar arttı. 7 ay öncesinde 1500 üyeye sahip olan uygulama kısa sürede 2 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Popülerliği günden güne artan uygulamanın, 21 Ocak 2021 itibariyle piyasa değeri bir milyar dolara ulaştı. Clubhouse nedir? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Clubhouse, 2020 yılında yazılım geliştiricileri Alpha Exploration Co. tarafından başlatılan, yalnızca davetiyeyle kullanılabilen, sesli sohbet içeren bir sosyal ağ uygulamasıdır. Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor. Clubhouse nedir? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse bir sesli mesaj uygulamasıdır. Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılmıyor.

Clubhouse, iki kişiden daha fazla konuk alma, ses kapatabilme ve sesli soru alabilme özellikleriyle de öne çıkıyor. Instagram yayınlarında olan "yorumların ve kalplerin" kendini ekranda göstermesi yok, mikrofon açıp kapatarak alkış yapan kullanıcılar, aranan etkileşim unsurunu konuşmalara ekliyor. Dünyanın her yerinden insanlar sesli olarak birbirleriyle konuşabiliyor, hikayeler anlatabiliyor ve fikirlerini paylaşabiliyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

Platformun belirgin özelliklerinden biri de sesli konuşmalar kaydedilemiyor. Sesli konuşmaları telefonunuza kaydetmenize teknik açıdan izin verilmiyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulamasına sadece davetiye yoluyla üye olunuyor. Android sürümü olmayan uygulama sadece iPhone telefonlarda kullanılabiliyor. iPhone kullanıcıları uygulamayı indirip bir kullanıcı hesabı açabiliyor ancak davetiye aldıktan sonra uygulamayı kullanabiliyor.

Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyebiliyor, ilgi alanlarınızdaki odalarda sadece ses yoluyla, konuşarak iletişim gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

CLUBHOUSE DAVETİYE KODU NASIL ALINIR?

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap eden ve halen geliştirilmesi devam eden bir mobil uygulama ve şu sıralar oldukça popüler. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için geliştiriciler Android versiyonu üzerinde halen çalışıyor, ancak Play Store’da henüz resmi uygulama bulunmuyor.