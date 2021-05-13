Citroen Türkiye’den elektrikli hamle

Citroen bu yıl Türkiye’ye elektrikli C4 ve minik Ami’yi getirmek için çalışma yapıyor.

Markalarının bayi yapılanmasıylaTürkiye genelinin yüzde 59’unu ancak kapsarken bugün itibarıyla yüzde 92’ye yükseldiğini söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkim şöyle devam etti:

“51 tane yetkili satıcımız bu yıl Elazığ ,İzmit gibi bölgelerin de katılmasıyla 58’e çıkacak. Bu arada yeni Citroen C4’ü pazara sunarken mevcut C3 Aircross ise çok yakında makyajlanıyor, Yılın 3. Çeyreği sonunda getireceğiz. Yıl sonuna kadar 40 bin araç satıp rekor kırmayı hedefliyoruz.”

Elektrikli C4 ve Ami

2025 senesine kadar lansmanını gerçekleştirdikleri her bir modelde benzinli, dizel ve elektrikli motor versiyonlarını müşteriye sunmayı hedeflediklerini belirten Alkim şöyle devam etti:

“Bunun ilk örneğini C4’te gördük. C4, Kasım ayında globalde lansmanı yapıldığında, bu 3 motor seçeneği ile lansmanı gerçekleştirildi. Ve bugüne kadar toplanan siparişlerin yüzde 17 kadarı da elektrikli motor seçeneği ile geldi. Biz de Türkiye’de elektrikli versiyonu müşterilerimizle buluşturma kararı aldık. Yılın son çeyreğinden itibaren sizlerle gerçekleştireceğimiz yine bir toplantıda C4’ün elektrikli versiyonunu tanıtacağız ve siparişlerimizi toplamaya başlayacağız.”

Alkim minik şehirli elektrikli araç Ami’yi de getirmek için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi. Kapasitesi 5.5 kWh olan lityum iyon bataryası sayesinde şarjlar arası 70 km katedebilen Citroen Ami, ev tipi prizlerde 3 saatte şarj oluabiliyor.