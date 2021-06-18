Citroen'in elektrikli ticarileri 2.yarıda satışta!

Bataryayı hidrojen yakıt hücresiyle birleştiren Citroën ë-Jumpy Hydrogen, aracın kullanım özelliklerini kısıtlamadan elektrik modunda daha fazla menzil sağlıyor. Citroën ë-Jumpy Hydrogen, 400 km’nin üzerinde menzil ve üç dakikadan kısa sürede hidrojen yakıt ikmali ile geleceğin elektrikli hafif ticari aracına öncülük yapıyor. 2021 yılı sonuna kadar hafif ticari araç ailesinin tümünü elektriklendirme stratejisi izleyen Citroën, bu alanda ilk olarak ë-Jumpy’yi yollarla buluşturmuştu. Marka yılın ikinci yarısında ise My Ami Cargo, ë-Berlingo Van, ë-Jumpy Hydrogen ve ë-Jumper modellerini satışa sunacak.

400 km menzil



Şirketlerin yüzde 8’i günde en az 300 km’nin üzerinde yolculuk yapmak zorunda veya gün içinde araçlarını şarj etmek için zamanı olmayan kullanıcı profilinden oluşuyor. Herkesin ihtiyacına uygun modern, teknolojik ve uygun maliyetli mobilite çözümleri sunan Citroën, bu noktadan hareketle elektrikli hafif ticari araç portföyünü hidrojen teknolojisiyle tamamlıyor. Citroën’in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli ë-Jumpy Hydrogen yılın ikinci yarısında yollarla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni teknolojiyi bünyesinde barındırırken yükleme hacmi ve yükleme kapasitesi gibi kullanım özelliklerini koruyan ë-Jumpy Hydrogen, 400 km’nin üzerinde bir sürüş menzili sunuyor. Menzili bataryanın yanında ön koltukların altında bulunan üç adet 700 barlık karbon fiber hidrojen deposu desteklerken, depoları doldurmak için sadece 3 dakika yetiyor. Böylece, profesyoneller sıfır CO2 emisyon seviyesiyle emisyon kısıtlamalarının yaşandığı şehir merkezilerine de rahatlıkla girebiliyor.



Gücünü iki enerji kaynağından alıyor



Tamamen elektrikli bir araç olan ve iki farklı enerji kaynağından beslenen ë-Jumpy Hydrogen, gücünü üç adet 700 barlık depodaki hidrojeni tüketerek elektrik üreten 45 kW’lık yakıt hücresi ve 50 km’lik rezerv görevi gören ve hidrojen deposu boşaldığında devreye giren 10,5 kWsa’lik bir bataryadan alıyor. Hidrojen yakıt hücresi menzil sağlarken, batarya hızlanma veya ekstra güç gereksinimi olan durumlarda devreye giriyor. Bu iki enerji kaynağı, motora yakıt sağlamak ve aktarma organlarına güç sağlamak için birleşiyor.