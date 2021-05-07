Citroen C4 219 bin TL’den yola çıktı!

Citroen C4 10. nesliyle yola çıkıyor.Yerden yüksek tasarımıyla modern bir duruş sergileyen yeni C4, SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin dinamik karakteriyle harmanlamış. Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold adı verilen 4 ayrı donanım paketiyle tercih edilebilen yeni C4, 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Online rezervasyon imkanı

Bu yıl araçtan 4 bin adet satış hedeflediklerini söyleyen Citroen Genel Müdürü Selen Alkım “Rakip olarak, tüm B-SUV’leri ve C-Hatchback’leri kesinlikle hedefliyoruz. Aynı zamanda, tüm SUV kullanıcılarının da beğenisini kazanacağına ve ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Kapanma döneminin bitimine kadar yeni C4 için gelen talepleri toplayacağız. Mayıs’ın son haftasıyla birlikte ilk teslimatlarımız başlayacak. Online rezervasyon imkanı da sunuyoruz.”dedi.

4 farklı motor seçeneği

Araç tamamı Start& Stop sistemine sahip hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri sürücüler tarafından tercih edilebiliyor. Yeni C4’ün benzinli motor seçenekleri ise manuel hem otomatik şanzımanlarla kombine ediliyor. Euro 6d normunu karşılayan 1.2 PureTech 100 HP motorda 6 vitesli manuel şanzıman yer alırken, 1.2 PureTech 130 HP motor ise EAT8 otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. 1.2 PureTech 155 HP motorda ise EAT8 otomatik şanzıman görev alıyor. Citroën C4’ün tek dizel motor seçeneğini ise yine Euro 6d normunu karşılayan 1.5 BlueHDi 130 HP motor temsil ederken, kendini kanıtlamış bu motor EAT8 otomatik şanzımanla kombinleniyor.

8 ileri otomatik