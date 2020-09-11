Cistus Creticus nedir? Cistus Creticus (tüylü laden) ne işe yarıyor, koronavirüse karşı etkisi nedir?

Dünya pandemi ile mücadele ederken Prof.Dr. Mustafa Gerek, "Almanya'da akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılan in-vitro çalışmada, cistus creticus içeren ürünlerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi. Cistus Creticus nedir, ne işe yarar? Tüylü Laden kornavirüse karşı etkili midir?

Covid-19’a karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Öte yandan tüm dünyada hızla artan Covid-19’a karşı şu anda en etkili yöntemin maske, mesafe ve hijyen olduğu vurgusu çok sık yapılıyor. Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Mustafa Gerek ise, yapılan yeni bir araştırmadan bahsederek, cistus creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.

CİSTUS CRETİCUS NASIL KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ?

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Milliyet’te açıklama yaptı. Cistus Creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Araştırma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pandemilere neden olan zarflı virüslere karşı büyük oranda antiviral etkinlik gösteren cistus creticus bitki özü içeren ürünlerin, Kovid-19 ile mücadelede korunmaya katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Prof.Dr. Mustafa Gerek sözlerine şöyle devam etti: "Cistus creticus bitkisi antioksidan özelliği ile bilinen bir bitkidir.

"Cistus creticus bitkisinin özü de ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir."

"Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar.

"Bu bariyer sayesinde virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir."

"İkinci dalga yaşanmaması için tedbirlerimizi artırmalıyız"

Ülkemizin salgınla olan mücadelesinde mayıs ayına kadar çok iyi savunma elde edildiğini de sözlerine ekleyen Prof.Dr. Gerek, "Yaz mevsimi, düğün ve tatil sezonunun açılması ile koronavirüs vaka sayılarında bir artış yaşandı."

"Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da yukarılara çıkmaması için gereken tedbirleri alarak sosyal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor."

"Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde Kovid 19'un ikinci dalgasıyla mücadele ediliyor."Ülkemizde de ikinci dalga yaşanmaması için kişisel ve toplumsal olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Cistus Creticus NEDİR?

Tüylü laden (Cistus creticus), ladengiller (Cistaceae) familyası içerisinde yer alan, 1 metreye kadar boylanabilen sık dallı, herdem yeşil bodur bir çalı türü.

Genç sürgünleri kaba tüylüdür. Uzunluğu 2–5 cm'ye ulaşan oval-eliptik yapraklar uzun saplıdır ve sürgünlere karşılıklı olarak dizilmişlerdir. Üst yüzü seyrek alt yüzü sık tüylüdür. Haziran-Temmuz aylarında açan 4–5 cm çapındaki çiçekler, teker teker ya da 2-3 tanesi bir arada olmak üzere sürgün ucunda yer alırlar. Açık eflatun-gül renkli taç yaprakların dip tarafları sarıdır.

Doğal yayılış alanı Akdeniz çevresidir. Avrupa'nın güneyi, Türkiye doğal yayılış alanlarıdır.

Kaşıntılı, kabarcıklı, sulu egzama gibi deri hastalıklarında kullanılan, tüylü laden sıklıkla pişiklerin geçirilmesinde kullanılır.

Besin alerjisinin neden olduğu deri iltihaplanmasında fayda sağlamasının dışında, cinsel uzuvlar, ağız içi, yutak, mide-bağırsak, deri ve tırnak mantarları geçirici etkisi olduğu da bilinir.