ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Dünya » Sosyal medya fenomeni çırılçıplak ölü bulunmuştu! Eşi de aynı kaderi paylaştı

Sosyal medya fenomeni çırılçıplak ölü bulunmuştu! Eşi de aynı kaderi paylaştı

ABD'de kaybolduktan birkaç gün sonra cansız bedeni yol kenarında bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu.

Sosyal medya fenomeni çırılçıplak ölü bulunmuştu! Eşi de aynı kaderi paylaştı Cansız bedeni bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey, yetkililerin eşinin ölümüyle ilgisi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından bir hafta sonra ABD'nin Florida eyaletindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.