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Sosyal medya fenomeni çırılçıplak ölü bulunmuştu! Eşi de aynı kaderi paylaştı
ABD'de kaybolduktan birkaç gün sonra cansız bedeni yol kenarında bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey de ölü bulundu.
Cansız bedeni bulunan fenomen Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey, yetkililerin eşinin ölümüyle ilgisi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından bir hafta sonra ABD'nin Florida eyaletindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu.