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Çıplak fotoğraflarının yayınlanması Ebru Şancı'yı kızdırmıştı! Kötü haber geldi...
Hamile ünlülerin karnı açık verdiği pozlar sonrası bir tv programında 'Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuşan eski manken Ebru Şancı, açıklaması sonrası mankenlik dönemine ait çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan gazeteci Seyhan Erdağ'dan şikayetçi oldu. Savcılık, özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını belirterek, dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.
Hamile ünlülerin karnı açık verdiği pozlar sonrası bir televizyon programında 'Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuşan eski manken Ebru Şancı, açıklaması sonrası mankenlik dönemine ait çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan gazeteci Seyhan Erdağ'dan şikayetçi oldu. Savcılık, özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını belirterek, dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.