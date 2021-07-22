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Çip krizi otomobil devlerinin 'kıyameti' oldu! Toyota da üretimi askıya aldı

22 Temmuz 2021 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 16:27

Koronavirüs salgınıyla başlayan çip krizi, otomotiv devlerini vurmaya devam ediyor. Son olarak Toyota da, kriz nedeniyle Tayland'daki araç üretimini askıya aldığını duyurdu.


Japon otomobil üreticisi Toyota, bu haftanın başlarından bu yana Tayland'daki üç üretim tesisinde araç üretimini çip sıkıntısı nedeniyle askıya aldı. 
 
Toyota, salı günü Ban Pho fabrikasında ve Çarşamba günü Samrong ve Gateway fabrikalarında araç üretimini geçici olarak askıya aldı. Toyota, web sitesine göre Tayland'da yılda 550.000 araç üretim kapasitesine sahip. 
 
 
SEBEBİ ÇİP SIKINTISI 
 
Mevcut askıya almanın cuma gününe kadar geçerli olduğu da eklenerek, "Gelecek haftanın üretim operasyonu daha sonraki bir aşamada belirlenecek" dedi. 
 
Ayrı bir açıklamada, Tayland'daki fabrika kapanışlarının pandeminin neden olduğu parça sıkıntısından kaynaklandığı belirtildi. 
 
Tayland'daki askıya almalar ilk olarak Nikkei Asia tarafından bildirildi. Tayland, Honda ve Çin'in Great Wall Motor gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazıları için Asya'nın dördüncü en büyük otomobil montaj ve ihracat merkezi. 
 
HONDA DA ÜRETİME ARA VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU 
 
Honda da, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerin tedarikinde yaşanan problem sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara vereceğini açıklamıştı.  
 
Honda, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verecek. Üretim boşluğu eylül ayındaki tatil periyodunda kapatılacak. 

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