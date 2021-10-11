Çip krizi nedir? Arabalarda çip krizi ne zaman biter, son durum!

Çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretime geçici de olsa ara vermek zorunda kaldı. Çip krizi nedeniyle üretimine ara veren markalardan biri de Nissan oldu. Japonya'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi Nissan, yarı iletken parça kıtlığından dolayı bu ay Meksika'daki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak. Nissan'ın Aguascalientes eyaletindeki 2. fabrikasındaki operasyonların ekim ayında 11 gün süreyle durdurulacağı ve Morelos eyaletindeki CIVAC tesisinin 8 gün süreyle çalışmayacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Arabalarda çip krizi nedir, çip krizi ne zaman biter?

Çip krizi nedir?

Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.

Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda büyük önem taşıyan çiplerin üretimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayınca çip krizi ortaya çıktı.

ABD merkezli çip üreticisi GlobalFoundries artan talebi karşılamak için yeni yatırımlar planlamasına rağmen, üretimin talebe en erken 2022’de yetişebileceğini duyurdu.

Arabalarda çip krizi ne zaman biter?

Avrupa gibi otomotiv sektöründen geçinen ülkeler veya Türkiye gibi otomotiv ile ciddi istihdam sağlayan ve ihracat yapan ülkeler için yaşanan çip krizi bir hayli kritik. Ayrıca çip tedariki bugünden yarına çözüm bulunacak bir sorun da değil. Hem karmaşık üretim yapısı hem de hammaddesinden başlayarak üretiminin zaman alıyor olması çipler konusunda ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanmasına sebep olabilir. 2021 yılı boyunca çiplerde tedarik sorununun devam etmesi öngörülüyor. Üretilen ama kıt miktarda olan çipleri kimin alacağı konusunda tüketici elektroniği devleri ile otomotiv devleri arasında ve hatta ülkeler arasında münakaşalar çıkabilir.