Çip krizi 2. ele yarayacak!

Küresel elektronik mikroçip tedarik sıkıntısı yaşayan otomotiv sektörü üretimlerine ara vermeye başladı. ılın devamında da çip tedarik sorununun büyük ölçüde devam edebileceğini belirten üreticiler, Mart ayı itibariyle önlemlerini almaya başladılar. Sıfır km araçların üretiminde başlayan aksamayla birlikte gözler 2. el piyasasına çevrildi. 2020’de yaşanan yüksek fiyat artışlarından sonra, 2021’e daha sakin başlayan 2. elde satışların tekrar artacağı ve fiyatların da tekrar yükseleceği öngörülüyor. 2.el firması Vavacars yetkilileri 2.el araç almayı planlayanları çabuk olmaları konusunda uyarıyor. Piyasa koşulları henüz reaksiyon göstermeden uygun koşullarda araba sahibi olmak için son günlerden geçtiğimizi belirten yetkililer orta ve üst segment araç piyasasının da hareketlenmeye başladığına dikkat çekiyorlar.

Sahte parçaya dikkat



Öte yandan 2. el araç pazarına olan ilginin artışı, pandemiyle birlikte üretim ve tedarik zincirindeki aksamalar, otomotivde satış sonrası hizmetlerde birçok problemin artmasına neden oldu. Yedek parça fiyatlarında geçtiğimiz sene yaşanan ortalama yüzde 30'luk fiyat artışıysa, korsan parça üreticilerini harekete geçirdi. Türkiye, Uzakdoğu ve Doğu Avrupa'da sahte ve taklit parça üretiminin dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirten Aşin Otomotiv Genel Müdürü Okan Erdem şunları kaydetti:



"Çok ucuz maliyetli tamirhanelerde yapılan standart dışı onarımlar ve kullanılan sahte parçalar, gözle görünmeyen çok büyük bir tehlikenin kapısını aralıyor. Aracınız için verilen bakım ve onarım ücreti belirgin şekilde düşükse, dikkatle yaklaşılmasını, öncelikle kullanılacak parçaların fiyat araştırılmasının yapılmasını öneriyoruz. Özellikle fren diski ve balataları, debriyaj balataları, yürüyen aksam elemanları, hava ve polen filtreleriyle motor yağları en çok taklit edilen ürünler. Araçlarda yüz binlerce TL'yi bulabilecek ağır hasarlara yol açan bu parçalar, trafikte kaza riskini de artırarak sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Hiçbir AR-GE çalışması yapılmadan merdiven altı atölyelerde el yordamıyla üretilen bir fren balatası, frenlerin çabuk ısınmasına ve sonucunda frenlerin tutmamasına yol açar. Bu yüzden tüketicilerin TSE belgeli, yaptığı onarımın arkasında duran, garanti verebilen ve OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) parça kullanan servisleri tercih etmesini şiddetle öneriyoruz."