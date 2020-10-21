Son yirmi yılda insanları neyin harekete geçirdiğini araştıran somatik seksolog ve eğitimci Jaiya tarafından oluşturulan cinsellik haritası insanları neyin baştan çıkardığını özetleyen beş farklı kategoriden oluşuyor. Peki, Cinsellik haritası nedir? Uyarılma türünüz ne? İşte Cinsellik haritası anketi!

Somatik seksolog ve eğitimci Jaiya tarafından geliştirilen cinsellik haritası pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Jaiya tarafından oluşturulan cinsellik haritasına göre, insanları neyin baştan çıkardığını özetleyen beş farklı kategori var. Bu kategoriler, cinsellik davranışına göre, enerjik, bedensel, cinsel, müstehcen ve şekil değiştirici gibi modellere ayrılıyor. Bu kategorilerden hangisine dahil olduğunuz cinsellik haritası anketiyle belirleniyor. Peki, Cinsellik haritası nedir? Uyarılma türünüz ne? İşte Cinsellik haritası anketi!

Uzmanlara göre iyi bir cinsel yaşamın sırrı, cinsellik haritasında nerede olduğunuzu öğrenmekten geçiyor. Somatik seksolog ve eğitimci Jaiya tarafından oluşturulan cinsellik haritası insanları neyin baştan çıkardığını özetleyen beş farklı kategoriden oluşuyor.

Jaiya, Erotik Blueprint adlı çalışmasıyla insanların şehvetli, cinsel, enerjik veya şekil değiştirici gibi cinsellik dillerini ortaya çıkaran uyarılma haritası geliştirdi. Cinsellik haritasıyla cinsel hayatımızda kendi dilimizi nasıl keşfedebileceğimizi, bir partnerin dilini nasıl daha iyi anlayabileceğimizi ve arzuları nasıl yönlendirebileceğinizi bir yol haritası ile açıklıyor. Örneğin eğer enerjik biriyseniz sizi mekan, katılım ve tavır baştan çıkarabilir. Eğer müstehcenlikten hoşlanıyorsanız, tabu cinsel aktiviteler sizi ateşleyebilir.

CİNSELLİK HARİTASI NEDİR?

Tabirin yaratıcısına göre bu harita, cinsel yaşamımızı iyileştirecek becerileri keşfetmenize izin verebilir.

Cinsellik haritasına göre var olan ilişki modelleri şöyle;

Enerjik – Mekan, katılım ve tavırla baştan çıkar.

Bedensel – Duygular, dokunma, ses, koku ve tatla baştan çıkar.

Cinsel – Basit bir uyarılmayla bile baştan çıkar.

Müstehcen – Tabularla baştan çıkar.

Şekil değiştirici – Yukarıdakilerin tümüyle baştan çıkabilir, tercihleri değişebilir.

Kavramı icat eden seks uzmanı Jaiya “Partnerinizle kategoriniz eşleşmiyorsa endişelenmeyin, çünkü asıl mesele bu değil. Kategorileri bir dil gibi düşünebilirsiniz. Eğer partneriniz Fransızca konuşuyorsa siz de onun dilini konuşmayı öğrenebilirsiniz” dedi.

CİNSELLİK HARİTANIZI NASIL ÖĞRENİRSİNİZ?

Bunu öğrenmek için internette bulunan online bir anketi çözmeniz gerekiyor. 22 sorudan oluşan bu ankette bir çok soru açık uçlu. Sorulara olabildiğince dürüst cevap vermek, doğru sonuca ulaşabilmeniz için çok önemli.

Ancak Love Collective Global’in CEO ’su ve ilişki uzmanı Sarah Louise Ryan, yatakta neyi sevdiğinizi öğrenmenin tek yolunun bu anket olmadığını hatırlatarak “İhtiyaçlarınızı, tutkularınızı ve isteklerinizi fiziksel düzeyde anlamak, kendinizi daha iyi tanımak açısından önemlidir. Partnerinizle bunları paylaşmak aranızdaki yakınlığı derinleştirir” dedi.

Cinsellik haritasının ve kimi fetişlerin kişinin kendisini daha yakından anlamasını kolaylaştıracağını ifade eden Sarah Louise Ryan “Bu sayede yatak odasındaki sınırlarımızı ve neyle uyumlu olup olmadığımızı anlarız” dedi.

Ryan’a göre insanlar partnerleri, dürtüleri ve arzuları tarafından cinsel olarak sürekli gelişirken kendini tek bir şeyle sınırlandırıp cinsel gelişmini engelleyebiliyor. Ryan, cinsel tercihlerimizin değişebileceğini hatırlatarak “Romantik düzeydeki bağlılık stili aynı olsa da, seks tercihleri değişebilir” dedi.