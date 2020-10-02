Cinsel tacizde emsal dava!

İstanbul Maçka Parkı'nda oturan iki genç kadınla tanışmak için bahane arayan A.A. ve M.T.'nin kadınlara yönelik kullandığı "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" sözleri başlarına bela oldu. İki kafadara iddianame hazırlayan savcılık, "İki genç kadına vücut temasında bulunmaksızın rahatsız etmek suretiyle zincirleme taciz suçunun işlendiğine" kanaat getirdi.

İstanbul Maçka Parkı'nda yaşanan olay kadına tacizde emsal dava niteliği taşıyor. İki genç kadınla tanışmak isteyen A.A. ve M.T. genç kadınlara laf atarak onları rahatsız edince kadınlar, A.A. ve M.T'yi uzaklaşmaları yönünde uyardı. Aksi halde polisi arayacaklarını söyleyen kadınların uyarılarına rağmen takip etmeye başlayan A.A. ve M.T için emsal dava görüldü.

O SÖZLER CİNSEL TACİZ

25 yaşındaki G.T. ve G.Y. adlı iki genç kadın, parkta oturdukları sırada A.A. ve M.T. isimli iki kişi yanlarına gelerek sigara istedi. Kadınlar, iki kafadarı uzaklaşmaları yönünde uyardı, aksi halde polisi arayacaklarını söyledi. Uyarıldıktan sonra iki arkadaşı takip etmeye başlayan A.A. ve M.T., bir süre sonra tekrar G.T. ve G.Y.'nin yanına gelerek, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" dedi. Bu sırada parkta devriye gezen polislerin yanına giden iki kadın, tacize uğradıklarını ifade ederek şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan iki şüpheli, tanışmak için kadınların yanına gittiklerini, amaçlarının tacizde bulunmak olmadığını ifade etti.

Savcılık, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" sözlerinin cinsel amaçla söylendiğini, şüphelilerin "fikir ve eylem birliği içerisinde cinsel amaçla ve iki genç kadına vücut temasında bulunmaksızın rahatsız etmek suretiyle zincirleme taciz suçunu" işlediklerine kanaat getirdi. İki arkadaş için 2'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. (SABAH)