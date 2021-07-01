Cinsel taciz suçundan hapse girmişti! Bill Cosby serbest bırakıldı

Pennsylvania Yüksek Mahkemesi tarafından 2018 yılında cinsel taciz ve saldırı suçlarından hapis cezasına çarptırılan Cosby, kararın bozulması üzerine serbest kalırken, komedyen oyuncu hakkında suçlamada bulunan kadınların avukatları tepki açıklamaları yaptı.

Geçen yılın ağustos ayında hakkındaki suçlamaları reddederek ikinci kez temyiz başvurusunda bulunan 83 yaşındaki Cosby hakkında yeniden inceleme yapan mahkeme, adil yargılanmadığı gerekçesiyle, "Cosby'nin mahkumiyeti iptal edildi ve serbest bırakıldı." açıklamasında bulundu.

'KARAR KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜM'

Dünyaca ünlü komedi oyuncusunun hapisten çıktıktan sonra dinlenmek için Philadelphia'daki evine gittiği belirtildi. Cosby hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunan kadınlardan Victoria Valentino'nun karar karşısında "şaşkına döndüğü" yönünde açıklamalar Amerikan basınında yer aldı. Komedyen hakkında şikayetçi olan bir diğer kadın Andrea Constand'ın avukatları ise Bill Cosby'nin hapishaneden serbest bırakılmasına ilişkin mahkeme kararını gözden geçirdiklerini ifade etti.

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