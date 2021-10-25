Cinsel istismar ve işkence! Hapishanede skandal olay

Rusya'da mahkumların birbirine cinsel istismarda bulunup işkence ettiği görüntüleri hapishane dışına çıkarıp dünyaya servis eden Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev ilk kez konuştu.

Rus cezaevlerinde sistematik olarak uygulanan şiddet ve cinsel istismar vakalarının görüntülerinin internete düşmesi geçtiğimiz ay Rusya gündemine bomba gibi düşmüş ülkenin birçok bölgesinde resmi soruşturma başlatılmıştı.

İLK KEZ KONUŞTU

40 gigabaytlık "gizli video arşivi"ni internette yayınlayan ve Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev Hapishane sisteminden aldığı intikamı ilk kez anlattı.

Savelyev, Rusya'da kötü şöhretiyle bilinen Saratov Hapishanesi'nde bilgisayar sistem sorumlusu olarak atandığında uyuşturucu kaçakçılığından yedi yıl hapis cezası çekiyordu. Koğuştaki ikinci gününde, bir hapishane yetkilisi yanına gelip BT sistemlerini çalıştırmaya yardımcı olacak bilgisayar becerilerine sahip olup olmadığını sordu. Savalyev'in büyük ifşasına giden yol da böylece açılmış oldu...

2 YIL BOYUNCA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

İddiaya göre, Savelyev iki yıl boyunca, yetkililerin emriyle mahkûmların diğer mahkûmları taciz ettiği videoları dosyaladı ve sakladı. İzlediği videolar tek kelime ile mide bulandırıcıydı. Bu videolar, iddialar doğru ise, mahkumlara şantaj yapmak amacıyla saklanıyordu.

SABİT DİSKİ DIŞARI ÇIKARDI

Savelyev'ın büyük skandalı dünyaya duyurması için tek ihtiyacı olan şey bir sabit diskti. Bütün görüntüleri 2 yıl boyunca kaydetti. Rus Snowden, Saratov hapishanesinin iç işleyişini o kadar iyi biliyordu ki, serbest bırakıldığında sabit diski dışarı sorunsuz bir şekilde çıkarmayı başardı.

ONLARIN YERİNDE BEN DE OLABİLİRDİM

Savelyev, Fransa 'da sürgündeyken Telegraph Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Bunu neredeyse her gün düşündüm, sonunda onların yerinde ben de olabilirdim. Bu korku hep benimleydi” dedi.

31 yaşındaki Belaruslu Savelyev, hapishane sisteminin her iki tarafını da gördü. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve ilk gözaltına alındığında şiddetle dövüldüğünü iddia ediyor.