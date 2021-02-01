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Cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Kamerayı açık unutunca rezalet patladı

DHA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 17:32 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 17:32

Peru’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal olarak görülen bir duruşmada avukat, kamerasını açık unutarak müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Duruşmanın yargıç John Chahua Torres, avukata soruşturma başlatılması talebinde bulundu.


Olay, Peru’nun Junin kentinde meydana geldi. Hector Paredes Robles adlı avukat, koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak görülen duruşmada kamerasını açık unutunca müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Söz konusu olayı gören davanın yargıcı John Chahua Torres, “Kamu ahlakına aykırı olan ve ulusal düzeyde kaydedilmeleri nedeniyle müstehcen eylemlere tanık oluyoruz” dedi.
 
MÜVEKKİLİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN YARGILANIYOR
 
Davada avukat Robles’in cinsel ilişkiye girdiği ismi açıklanmayan kadının, organize bir suç örgütüne yapılan baskınla gözaltına alınan kişilerden biri olduğu ifade edildi. Görüntülerin kameralara yansımasının ardından mahkeme çalışanı, görüntülerdeki kişinin Robles olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Yargıç Torres, avukata yönelik soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu açıkladı.
 

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