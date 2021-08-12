Cinsel ilişkiye girebilmek için küçük kızını öldürdü

İngiltere'de yaşanan korkunç bir olayın detayları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkınca gündeme bomba gibi düşmüştü. 23 yaşındaki anne, 3 yaşındaki kızını feci şekilde döverek öldürdü. Cani kadının bunu yapma sebebi ve cinayetten sonra yaptığı paylaşımlarsa adeta saç baş yoldurdu. Olayla ilgili kan donduran habere göre katil anne kızına kıymadan önce Tiktok'a birlikte dans ettikleri videoları yüklemiş.

İngiltere'de bundan tam bir yıl önce yaşanan bir cinayetin dehşet dolu detayları ortaya çıktınca herkesin adeta kadı dondu. Bir anne, erkek arkadaşıyla bir olup daha henüz 3 yaşında olan kızını döverek feci şekilde öldürdü.

23 yaşındaki Nicola Priest, geçen hafta kızı Kaylee-Jayde'nin geçen yıl 9 Ağustos'ta Birmingham'da yaşadığı dairede, göğsünden ve karnından yaralarla ölü bulunmasının ardından cinayet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zavallı çocuğu annesiyle birlikte dövdüğü ve eziyet ettiği ortaya çıkan Priest'in 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern de cinayet suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Korkunç olay Birmingham'ın West Midlands bölgesinde yaşandı. 3 yaşındaki Kaylee-Jayde, annesiyle birlikte yaşadığı evinde geçen yıl 9 Ağustos'ta ölü olarak bulundu.

Yapılan inceleme sonucu küçük kızın karın ve göğüs bölgesine aldığı sayısız darbe nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Birmingham Crown Court, tıbbi muayenelerinde daha sonra çocuğun kırık kaburgalar, alt bacak kırıkları ve kırık göğüs kemiği dahil olmak üzere geçmişe dayanan yaralanmalara maruz kaldığını gösterdi.

AKILALMAZ YENİ DETAYLAR İNFİAL YARATTI!

Olayın peşini bırakmayan İngiliz basını korkunç cinayetin yeni detaylarına ulaştı. Nicola Priest'in bağımlısı olduğu sosyal medyaya yüklediği videolar bir bir ortaya çıkarken dehşet dolu bu yeni bilgiler bir kez daha infiale yol açtı. Nicola Priest'in kızını öldürmeden sadece birkaç haftaönce onunla neşe içinde dans ettiği videoları Tiktok'a yüklediği ortaya çıktı.

Selfie bağımlısı ve sosyal medya ile kafayı bozmuş biri olarak tanımlanan cani annenin kızıyla olan ilişkisini sevgi dolu göstermeye çalışmak için çok çaba sarf ettiği iddia edilirken cinayet sonrası yapılan polis soruşturmalarında kadının komşuları küçük kızın dayak yediğini, çığlıklarının ve annesine yalvarışlarının duyulmaya başlamasıyla birlikte bu korkunç seslerin müziğin sesi sonuna kadar açılarak bastırılmaya çalışıldığını aktardı.

Öte yandan feci şekilde ölen kıza yapılan otopsi sonrasında Kaylee-Jayde'in ölümüne yol açan yaralanmaların araba çarpması ya da üç kat yüksekten betona çakılmasıyla eşdeğer olduğu anlaşıldı.

Yeni ortaya çıkan görüntülerin Ocak 2020'de çekilmiş

olanlarında ise daha da kahredici bir detay yer alıyor. Aylar sonra öldüreceği küçük kızıyla dans eden Nicola Priest bu videoda hamile. Erkek arkadaşıyla birlikte sevişmelerine engel olduğu için kendi öz kızına acımadan kıyan kadının neden bir kez daha hamile kaldığı ve bu çocuğun akıbeti ise henüz bilinmiyor.