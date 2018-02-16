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Cinsel içerikli film yıldızı: Hazırım

16 Şubat 2018 Cuma - 10:55 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 10:55

Trump'ın avukatının, "Başkan'ı korumak için cebimden sus payı verdim" demesinin ardından Daniels, "Gizlilik sözleşmesini ihlal ettiler. Trump ile yaşadığım geceyi anlatmaya hazırım" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in geçtiğimiz ay gündeme gelen ve Trump'ın First Lady Melania Trump ile birlikteyken bir cinsel içerikli film yıldızıyla ilişkide olduğu iddiası hakkında, "Başkan Trump'ı korumak için Stormy Daniels'ın sessiz kalması için cebimden 130 bin dolar ödemiştim" demişti.
 
"DANİELS, HİKAYEYİ ANLATACAK"
 
Bu açıklamaya karşı cinsel içerikli film oyuncusu Stormy Daniels'tan geldi. Daniels, Cohen'in açıklamasının ardından bugün konuştu. Menajeri Gina Rodriguez aracılığıyla basının sorularını yanıtlayan Daniels, Trump'ı korkutan bir açıklama yaptı. Rodriguez, "Cohen'in Daniels'a sus payı verdiğini söylemesi, sözleşme ihlali anlamına gelir. Şimdi Daniels her şeyi söylemekte özgürdür. Daniels, hikayeyi anlatacak" dedi.
 

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