Cinsel içerikli film izleyen oğlunun elini kesti

Muhammed Qayyum Qureshi isimli 45 yaşındaki adam cep telefonundan oğlunun sürekli cinsel içerikli film izlemesinin önüne geçemeyince oğlunun elini kesti.
Mesleği kasaplık olan adam 18 yaşındaki oğlunun elinden cep telefonunu almaya çalışırken tartışma daha da büyüdü. Eline bıçağı alan adam, oğlunun elini bıçakla kesti.
Khalid isimli gencin sağ eli neredeyse koptu. Doktorlar gencin elinin yüzde 90 oranında kesildiği ve eski haline dönmesinin imkansız olduğunu açıkladı.
Kasap baba polise giderek teslim oldu. Tutuklanan adam cinayete teşebbüsle yargılanacak.