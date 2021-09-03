Cinsel hayatı olumsuz etkiliyor! İşte kadınlara özgüven kazandıran uygulamalar!

Kadınlarda estetik kaygılara neden olan genital bölge şekil bozuklukları ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer, jinekolojik estetik uygulamaları hakkında bilgi verdi. Peki, Jinekolojik Estetik Uygulamaları Nelerdir? İşte detaylar…

Kadınların, vücutlarında zaman içerisinde gerçekleşen çeşitli değişimler veya doğuştan gelen şekilsel bozukluklar nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer estetik açıdan kötü görünen bir bölge; kadının kendini beğenmemesine, özgüven problemine ve yetersizlik duygusuna neden olarak kadının mutluluğu önünde bir set oluşturduğunu dile getirdi.

Kadınlarda estetik kaygılara yol açan konuların başında genital bölgenin geldiğini dikkat çeken Op. Dr. Meral Sönmezer, “Kadınlarda genital bölge, vajina, vajina iç ve dış dudakları ile perine bölgesini kapsayan kısımdır. Genital estetik işlemleri, kadınların genital bölgesini estetik bulmaması gibi estetik kaygılar amacıyla yapılabildiği gibi, cinsel fonksiyon bozukluğu gibi kadınların fiziksel sağlığını etkileyen kimi durumlarda da başvurulan operasyonlardır. Genital bölgede deformasyon, şekil bozukluğu, cilt renginde koyulaşma gibi problemler, kadınlarda psikolojik sorunlara yol açmakla beraber çiftler arasında sorunlar yaşanmasına ve cinsel hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Hem fizyolojik sorunları çözmek hem de kişiyi psikolojik olarak mutlu hissettirmek amaçlı yapılan genital estetik işlemlerde, genital bölgenin doğallığına ve işlevine zarar vermeden görüntüyü güzelleştirmek büyük önem taşımaktadır. “ diye konuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer vajinoplastiden G noktası büyütme uygulamalarına kadar uygulanan jinekolojij estetik uygulamalarını anlattı.

JİNEKOLOJİK ESTETİK UYGULAMALARI NELERDİR?

Labioplasti

İç dudak küçültme ameliyatı olan labioplasti, küçük dudakların normalden daha büyük, sarkık veya koyu renkli olması durumunda yapılan bir operasyondur. Küçük dudakların şeklindeki deformasyonlar; doğuştan, genetik olarak meydana gelebildiği gibi, gebelik öyküsü, menopoz dönemi, travma veya bazı hastalıklar nedeniyle de gelişebilmektedir. Bu durum kadını estetik olarak rahatsız etmenin yanında, kadının günlük yaşam konforunu da etkilemekte ve ilişki sırasında ağrı, dar kıyafetlerin içinde yanma ve acı gibi semptomlara ve sık tekrarlayan enfeksiyonlara da neden olabilmektedir. Bunun gibi fizyolojik sorunlara sahip olan hastalar labioplasti operasyonunu tercih etmektedir.

Labio Majora Estetiği ve Puboplasti

Labio majora estetiği, dış dudakların çok şişkin ve kabarık görünmesi durumunda dış dudakların küçültülmesi işlemini; sönük, buruşuk ve sarkmış olması durumda ise dolgu uygulaması yapılması işlemini kapsamaktadır. Pubis bölgesine yapılan estetik işlemlere ise puboplasti denilmektedir.

Vajinoplasti

Esnemiş olan vajinanın daraltılması işlemi olan vajinoplasti, yalnızca estetik kaygılar nedeniyle değil, kişinin cinsel yaşamını iyileştirmek için de gerekli olan bir operasyondur. Vajinanın esnemesinde en etkili olan durum normal doğumdur. Bunun yanı sıra ilerleyen yaş, kilo alımı ve kişinin vajen yapısına bağlı olarak da vajinal esnemeler yaşanabilmektedir. Vajinoplasti işleminde cerrahi yöntemin yanı sıra lazerle vajina daraltma gibi alternatif yöntemlerle de etkili bir sonuç alınabilmektedir. Kişiye uygun tedavi yöntemine, muayene sonrası hekim tarafından hastayla birlikte karar verilir. Vajinoplasti tedavisinin etkisinin artırılması ve kalıcılığın sağlanması için en iyi yol düzenli kegel egzersizi yapmaktır.

Vajina Beyazlatma - Genital Bölge Beyazlatma

Vajina beyazlatma işlemi, kadınlar tarafından sıkça tercih edilen estetik işlemler arasında yer almaktadır. Genital bölgenin gözle görülebilen dış kısmını oluşturan vulva bölgesi, normal cilt rengine yakın bir renktedir. Bu bölgenin renginde; doğum, polikistik over sendromu, epilasyon uygulamaları, hormonal ilaçların kullanımı ve kandaki östrojen miktarının artması gibi hormonal değişiklikler nedenleriyle koyulaşmalar ve kararmalar meydana gelebilmektedir. Bu renk değişiklikleri, kasıklardan başlayarak bacakların iç kıvrımlarına kadar uzanan bir alanda oluşabilmekte ve iç çamaşırının ya da mayonun kenarlarından görülerek kişiyi rahatsız edecek bir noktaya ulaşabilmektedir.

Genital bölge renk açma işleminde, koyuluğun durumuna ve koyu bölgenin genişliğine bağlı olarak; lazer, mezoterapi ve peeling yöntemleri gibi farklı teknikler uygulanabilmektedir. Vajina beyazlatma işlemleri ile genital bölgenin rengi birkaç ton kadar açılabilmektedir. Koyuluğun yeniden oluşmasını engellemek için belli aralıklarla ek tedaviler uygulanabilmektedir.

Klitoral Hudoplasti

Kadınlarda cinsel haz ve orgazm fonksiyonunda önemli bir organ olan klitoris çevresine yapılan estetik müdahaledir. İç dudaklarda olduğu gibi klitoris çevresi de katlantılı bir yapıda olabilmekte veya iç dudaklardaki doku fazlalıkları, klitoris üstüne kadar ulaşabilmektedir. Bu durumda hem şekilsel bozuklukları düzeltmek, hem de kadının haz almasını kolaylaştırmak amacıyla bu katlantılar cerrahi yöntemle çıkarılmaktadır.

Perineoplasti (Perine Düzeltme - Perine Bölgesi Estetiği)

Vajina ile anüs arasında kalan genital bölge olan perine bölgesi, doğum sırasında, özellikle iri bebek ve zorlu doğum durumlarında yırtılarak açılmakta ve buna bağlı olarak iyileşmenin düzgün olmaması nedeniyle deformasyonlar oluşabilmektedir. Perineoplasti işlemi de doğum dikiş izlerinin düzeltilerek estetik olarak düzgün bir hale getirilmesi için tercih edilmektedir. Doğum yapmamış fakat perine bölgesinde katlantılar, cilt fazlalıkları ve kırışıklıkları bulunan hastalarda da perineoplasti uygulanabilmektedir.

G Noktası Büyütme (G Noktası Aşısı, G Shot)

Özel bir damar sinir ağından oluşan anatomik bir bölge olan G noktasının uyarılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan birtakım müdahaleler mevcuttur. Bu uygulamalardan biri olan G noktası büyütme işlemi sayesinde bölgesel duyarlılık ve vajinanın genelinde kanlanma artırılmış olur. Bu işlem, G noktasının uyarılmasını kolaylaştırmasının yanında vajinanın yenilenmesi ve tazelenmesini de sağlayarak kadınların cinsel ilişkiden haz almasını artırır.

G noktasının muayene ile tespit edilmesinin ardından bölgenin durumuna ve hastanın yaşına göre 10 gün aralıklarla uygulanacak 2-4 seans yeterli olacaktır. Gerek duyulması durumunda lazerle vajina daraltma işlemiyle beraber yapıldığında çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Genital PRP Uygulaması

En sık kullanım alanları; cilt gençleştirme, skar ve leke tedavisi olan PRP uygulaması vücudun neresinde kullanılırsa kullanılsın hücre yenilenmesini ve kollajen üretimini artırmaya yardımcı olmaktadır. Genital bölgede kullanımı da oldukça fazla olan PRP uygulaması; genital bölgede kuruluk probleminde, menopoz sonrası bölgenin yenilenmesinde, kollagen dokusunun artırılmasında, salgı bezlerinin yeniden salgı üretimine başlamasını sağlamada tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bunlara ek olarak, orgazm olamayan kadınlarda G noktasının akvite edilerek duyarlılığının artırılmasında, ağrılı cinsel ilişki ve idrar kaçırma gibi sorunların çözümünde de kullanılmaktadır.