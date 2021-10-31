Cinsel gücü artırmanın 9 doğal yolu!

Libido, cinsel arzuyu veya cinsellikle ilgili duygu ve zihinsel enerjiyi ifade eder. Bunun için başka bir terim “seks dürtüsü” dür. Libido yani cinsel dürtü, testosteron ve östrojen seviyeleri gibi biyolojik faktörler başta olmak üzere stres seviyeleri ile psikolojik ve yakın ilişkiler gibi sosyal faktörlerden de etkilenir. Peki, Cinsel gücü artıran yiyecekler neler? Libido nasıl yükseltilir? İşte libidoyu arttıracak 9 doğal yol!

Cinsel istek veya cinsel dürtü olarak adlandırılan libido, hormon seviyelerinden, ilaçlarınıza ve uyku alışkanlıklarına kadar pek çok faktörden etkilenebilir. Herkesin libidosu farklıdır, ancak çoğu insan libidolarının yaşlandıkça azaldığını farkına varır. Cinsel hayatı renklendirmek isteyenler günlük yaşamınızda yardımcı olabilecek pek çok doğal yöntemi deneyebilir. Bunların başında da tükettiğiniz yiyecekler geliyor. Peki, Cinsel gücü artıran yiyecekler neler? Libido nasıl yükseltilir? İşte libidoyu artıran doğal yöntemler…

1. BELİRLİ MEYVELERİ YEMEYİ DENEYİN!

Bazı yiyeceklerin etkinliğini destekleyen çok az kanıt var, ancak denemenin zararı yok. Örneğin incir, muz ve avokado, libido artırıcı yiyecekler veya afrodizyaklar olarak kabul ediliyor.

Bu gıdalar ayrıca cinsel organlara kan akışını artırabilecek ve sağlıklı bir cinsel yaşamı destekleyebilecek önemli vitaminler ve mineraller sağlar.

2. ÇİKOLATA TÜKETİN!

Çikolata, tarih boyunca sadece lezzetli tadıyla değil, aynı zamanda cinsel hazzı artırma gücüyle de arzunun simgesi olmuştur.

Çikolata, fenetilamin kimyasallarının salınımını teşvik eder ve serotonin hormonunu harekete geçirir. Afrodizyak etkisinin yanında ruh halini düzenleyici etkiside bulunuyor.

2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, çikolatanın cinsellik üzerindeki etkilerinin biyolojik olmaktan çok psikolojik olduğunu ortaya koymuştur.

3. BİTKİLERİN GÜCÜNDEN FAYDALANIN!

Romantik bir akşam yemeği planlıyorsanız yemeğinize biraz fesleğen veya sarımsak ekleyin. Fesleğen kokusu duyuları uyarır. Sarımsak, kan akışını artıran yüksek düzeyde allisin içerir. Bu, erektil disfonksiyonu (ED) olan erkeklere yardımcı olabilir. Araştırmaya göre, ginkgo biloba , erkeklerde antidepresan kaynaklı cinsel işlev bozukluğunu tedavi ettiği bulunan başka bir bitkidir.

4. ÖZ GÜVENİNİZİ ARTIRIN!

Vücudunuz hakkında nasıl hissettiğiniz, seks hakkında nasıl hissettiğinizi de etkiler. Sağlıksız bir diyet ve egzersiz eksikliği, zayıf bir benlik imajına sahip olmanıza neden olabilir. Bu şeyler sizi seks yapmaktan ve zevk almaktan vazgeçirebilir. Odağı kusurlarınızdan niteliklerinize kaydırarak özgüveninizi ve cinsel dürtünüzü artırabilirsiniz.

5. ALKOLE DİKKAT!

Bir kadeh şarap içmek sizi rahatlatabilir ve yakınlaşmaya olan ilginizi artırabilir. Bununla birlikte, çok fazla alkol, erektil işlevi etkileyerek performans yeteneğinizi mahvedebilir. Aşırı alkol de orgazm yeteneğinizi engelleyebilir.

6. STRESİ AZALTMAK İÇİN KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Ne kadar sağlıklı olursanız olun, stresli olmak cinsel dürtünüzü etkileyebilir. Yapılan bir araştırmaya göre, kadınlarda stres özellikle cinsel yaşamı etkiliyor. Erkekler ise stresi azaltmak için cinsel ilişkiyi kullanabilir. Stresi azaltmak için meditasyon ve spor yapın.

7. BOL BOL UYUYUN

Yoğun iş yaşamına sahip olanlar, her zaman doğru miktarda uyku almak için zaman bulamazlar. Meşgul olmak, seks için zaman ayırmayı da zorlaştırır. Yoğun işi olan insanlar genellikle bitkin kalır ve bu da cinsel dürtünün azalmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca dinlenerek ve sağlıklı beslenerek enerjinizi ve cinsel dürtünüzü artırabilirsiniz.

8. İLİŞKİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN!

Kadınlar için duygusal yakınlığı hissetmek cinsel yakınlık için önemlidir. Bu, çözülmemiş çatışmaların cinsel ilişkinizi etkileyebileceği anlamına gelir. Güven inşa etmek için iletişim şarttır. Kızgınlıkların oluşmasını önlemek önemlidir.

9. BİR DOKTORA DANIŞIN

Cinsel dürtünüzü artırmak için doğal bir yaklaşım benimsiyor olsanız bile, yine de bir doktorla görüşmek iyi bir fikir olabilir. Doktorunuz cinsel sağlığı geliştirmek için bazı stratejiler önerebilir ya da altta yatan tıbbi durumların tedavisini gerçekleştirebilir. Cinsel yaşamınızı etkileyen sorunun kökenini bilmek, çözüm bulmayı kolaylaştıracaktır.