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Cinayeti örtmek için binayı patlattı!

07 Mart 2018 Çarşamba - 10:13 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:38

Polonya’nın Poznan şehrinde geçtiğimiz hafta meydana gelen doğalgaz patlamasına, binada işlenen bir cinayetin izlerini silmek için kasıtlı olarak yol açıldığı belirlendi.


Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bir binada geçtiğimiz Pazar sabahı doğalgaz patlaması meydana gelmişti. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı, kış ortasında onlarca insanın evsiz kaldığı doğalgaz patlamasının ardından yapılan incelemelerde, patlamanın ardında akıllara durgunluk veren bir gerçek olduğu ortaya çıktı.
 
Cinayeti örtmek için binayı patlattığı ortaya çıktı
 
Yetkililerin belirlemelerine göre patlamaya binada işlenen cinayetin izlerini silmek için kasıtlı olarak sebebiyet verildi. 
 
Buna göre patlamadan bir önceki gün İngiltere’den sürpriz bir şekilde evine gelen Tomasz J., kendisinden boşanmak isteyen Beata J. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tomasz J., Beata J.’yi birçok yerinden bıçakladıktan sonra kafasını kesti. Tomasz J. daha sonra cinayeti örtmek için evdeki gaz tesisatına müdahale ederek patlamayı gerçekleştirdi.
 
Karı-koca kavgasıyla hiç ilgisi olmayan 4 kişinin hayatına mal olan Tomasz J.’nin kendisi de patlamadan kaçamayarak yaralandı. Vücudunun yüzde 50’si yanan cinayet zanlısının hastanedeki tedavisine uyutularak devam edilirken, hastane odasının kapısında da polis nöbet tutuyor. 

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