Cinayet sanığı, kan görmeye dayanamadığı için kaçmış

Kayseri'de, Şura Asena Altıntaş’ı (34) bir apartmanın ikinci katındaki pencereden atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Şükrü Teke (39) hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede suçlamaları reddeden şüpheli Teke, “Başka bir odaya gittiğimde ‘pat’ diye ses duydum. Panikle dışarı çıkıp, aşağı indim. Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. ‘Bayan ayaküstü atladı’ dediler. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım" dedi.

Olay, 12 Eylül saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi’nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke’nin evine geldi. Altıntaş, binanın penceresinden beton zemine düşerek, ağır yaralandı.

7 gün hastanede tedavi gören Şura Asena Altıntaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Altıntaş’ın itilerek ölmüş olabileceği şüphesi üzerine aynı evde bulunduğu tespit edilen Şükrü Teke gözaltına alındı.

Teke, arkadaşı Şura Asena Altıntaş’ı pencereden iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şükrü Teke hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA’nın ulaştığı davanın iddianamesinde ifadesine yer verilen Teke, Asena'nın kendisiyle birlikte uyuşturucu kullandığını iddia ederek, “Asena, sosyal arkadaşımdı. Beni arayarak, ‘Seninle görüşelim’ dedi. Ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık. Sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde ‘pat’ diye ses duydum” dedi.

‘KAN GÖRMEYE DAYANAMAYAN BİRİSİYİM’

Sesi duyduktan sonra binanın dışına çıktığını da anlatan Teke, “Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. Oradaki insanlar, ‘Bayan ayaküstü atladı’ dediler. Taksiye binip oradan ayrıldım. Asena ile tartışmadım. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım. Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir” ifadelerini kullandı.

Şükrü Teke, ilerki günlerde hakim karşısına çıkacak.