05 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 1.16 EURO 10,2890 -0.09
USD 8,6670 -0.15 ALTIN 498,830 0.00 BIST 1393 1.16 EURO 10,2890 -0.09 USD 8,6670 -0.15 ALTIN 498,830 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çin yörüngeye yeni meteoroloji uydusu gönderdi

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:21 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 16:21

Çin yeni meteoroloji uydusunu yörüngeye gönderdi.


Xinhua'nın haberine göre, Fengyun-3E uydusu, Long March-4C roketiyle  Çin'in kuzeybatısındaki Yuçüen merkezinden fırlatıldı.
 
 
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 11 uzaktan algılama veri yüküne sahip  uydunun, 8 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandığını ve Çin'in hava tahmini  kapasitesini iyileştireceğini açıkladı.
 
Fengyun-3E'nin iklim değişikliğine daha iyi yanıt verilmesine,  meteorolojik afetleri önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.
 
CNSA ayrıca "Uydu, güneşi ve uzay ortamını, bunların etkilerini, aynı  zamanda uzay hava tahmini ve destekleyici hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak  için iyonesferik datayı gözlemleyecek." açıklamasını yaptı.
 
ÇİN'DEN UZAY İSTASYONU HAMLESİ  
 
Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve  Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle  2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
 
Çinli taykonotlar, Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tianhe (Göksel  Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.
 
CNSA'dan yapılan açıklamada, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun, 15  metrelik robotik kolu kurmak ve bazı teknik çalışmalar için uzay istasyonunun  dışına çıktığı duyurulmuştu.
 
Açıklamada, taykonotların, robotik kolun kurulumunu başarıyla  gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

ETİKETLER

Çin meteoroloji uydusu Fengyun-3E uydusu Çin Ulusal Uzay İdaresi CNSA meteorolojik afetler iyonesferik data Uluslararası Uzay İstasyonu ISS taykonot ilk uzay yürüyüşü Tianhe Uzay İstasyonu robotik kol robotik kolun kurulumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.