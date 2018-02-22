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Çin Yeni Yılı kutlamalarında 51 kişi öldü

22 Şubat 2018 Perşembe - 14:55 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 14:55

Çin'de "Çuncie" (Bahar Bayramı-Yeni Yıl) için verilen bir haftalık tatilde havai fişek ve çatapatların neden olduğu yangınlarda 51 kişinin öldüğü bildirildi.


Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar  Bayramı kutlamaları sırasında ateşlenen havai fişek ve çatapatların neden olduğu  yangınlarda ülke genelinde 51 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
 
Tatil ilan edilen 15-21 Şubat'ta havai fişek ve çatapatlar sonucu ülke  genelinde 12 bin yerde yangın çıktığı ve toplam maddi zararın 57 milyon yüen  (yaklaşık 9 milyon dolar) olduğu belirtildi.
 
Çin'de 16 Şubat'ta 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı'na  girilmişti. Yeni Yıl kutlamaları sırasında Çinliler, havai fişek ve çatapatlarla  "kötü ruhları" kovuyor.
 
Hava kirliliği, yangın ve güvenlik endişeleriyle 400'den fazla şehirde  havai fişek gösterileri yasaklanmıştı. Ancak kırsal bölgelerde bu gelenek, halen  yaygın olarak yaşatılıyor.
 

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