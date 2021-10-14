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Çin ve Rusya harekete geçti! İlk kez oluyor, peş peşe ateşlediler

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 20:25 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 20:25

Çin ve Rusya'nın Sibirya kıyılarında ortak deniz tatbikatı başlattığı bildirildi.


Global Times gazetesinin haberine göre, "Ortak Deniz 2021" adı verilen  tatbikat, Rusya'nın Vladivostok şehri açığındaki Büyük Petro Körfezi'nde  düzenleniyor.
 
Tatbikatın, Çin ve Rus donanmalarının haberleşme, mayından korunma,  uçaksavar ve denizaltısavar kapasitelerini kullanarak, ortak manevra ve deniz  hedeflerine ortak ateş kabiliyetlerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.
 
Çin'in denizaltısavar uçaklarını ve 10 bin tonu aşan muhrip gemilerini  ilk kez yurt dışında görevlendiği tatbikat, pazar gününe kadar sürecek.
 
ABD'nin küresel ve bölgesel politikalarına ve askeri güç politikasına  eleştiri yönelten iki ülkenin, Washington yönetiminin İngiltere ve Avustralya ile  kurduğu AUKUS ittifakı kapsamında Pasifik'te Avustralya'nın nükleer denizaltı  filosu kurmasına yardım edeceğini ilan ettiği bir dönemde ortak tatbikat  düzenlemesi dikkat çekiyor.

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