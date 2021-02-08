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Çin, teknoloji devi şirketlere yeni anti-tekel yasalar getirdi

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 17:23

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.


BBC’nin haberine göre, Çin, teknoloji firmalarının rekabet karşıtı  davranışlarının önüne geçmek için Kasım 2020'de taslak halini yayımladığı  yasalar, bugün yürürlüğe girdi.
 
Çin, söz konusu uygulamayla "Alibaba" ve "JD.com" gibi e-ticaret  devlerinin piyasadaki hakim konumlarını kötüye kullanmalarını engellemeyi  amaçlıyor.
 
Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme  İdaresi (SAMR), yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle fiyat sabitleme hamlelerini,  yıkıcı fiyatlandırmayı ve makul olmayan ticaret uygulamalarını durdurmayı  hedefliyor.
 
Söz konusu düzenlemeyle veri ve algoritmaların kullanılması yoluyla  piyasanın manipüle edilmesinin önüne geçilmesi ve uygulamanın Alibaba’nın online  ödeme iştiraki olan Ant Group ve Tencet’e bağlı WeChat gibi finansal teknoloji  şirketlerini de kapsaması bekleniyor.
 
Vipshop şirketine 500 bin dolar para cezası kesildi
 
Öte yandan bugün SAMR tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenleme  kapsamında, e-ticaret sitesi "VIP.com"u işleten Vipshop şirketine haksız rekabet  suçu işlediği gerekçesiyle yaklaşık 500 bin dolar para cezası kesildiği  bildirildi.
 
SAMR, Aralık 2020'de Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması  başlatmıştı.
 

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Çin anti-tekel yasa teknoloji
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