Çin: Suriye için zaman geldi!

ABD ve Rusya’nın ardından Çin de Suriye’de daha fazla rol oynamaya niyetli olduğunu açıkladı.

Çin'in Şam Büyükelçisi Qi Qianjin, ülkesinin Suriye ’deki krizin çözümü için daha büyük rol oynayacağını söyledi. Ülkesinin Şinhua haber ajansına konuşan Çinli diplomat, ''Suriye'nin gelişimi ve yeniden yapılandırılması için uğraşmaya odaklanmanın zamanı bence geldi. Bence Çin bu süreçte Suriye halkı ve hükümetine daha fazla yardım sağlayarak daha fazla rol oynayacak'' dedi.

Şam’daki Muvasat Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret eden büyükelçiye, yardım ettikleri hastanenin müdürü teşekkür etti.

Daha önce de Suriye Ulaşım Bakanı, ülkedeki ulaşım ağının tamir edilmesinin ardından, Çin’e kadar demiryoluyla ulaşım sağlanabileceğini ifade etmişti.

Çin’in Global Times gazetesine göre, Nisan ayından bu yana en az 30 Çinli iş insanı Suriye’ye giderek yatırım fırsatı aradı.