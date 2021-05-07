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Çin: Roketin herhangi bir zarara yol açma ihtimali oldukça düşük

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 18:04 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 18:04

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.


Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, roketin uzaya fırlatılmasının ve  kontrolden çıkmasından bir hafta sonra başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın  toplantısında, roketle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
"İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız  kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak.  Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça  düşük." ifadesini kullanan Vang, ilgili departmanın bilahare duruma ilişkin  açıklama yapacağını bildirdi.
 
Öte yandan BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından  roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara  dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.
 
Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde  gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam  olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney  enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.
 
Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri,  Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük  çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını  kapsıyor.
 
Long March 5B, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı
Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök  Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.
 
Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan  yörüngesine girmişti.
 
Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya  inmesi gerekiyordu.

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