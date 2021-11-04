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Çin, nükleer savaş başlığı sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 1:54 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 1:54

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yayımladığı raporda, Çin'in 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını 1000'e çıkarmayı ve 2027'ye kadar tüm asker gücünü yeni yapılandırılmış bir ağ altında toplamayı planladığı ifade edildi.


Pentagon, Kongreye sunulmak üzere "Çin'in Müdahil Olduğu Askeri ve  Güvenliğe İlişkin Gelişmeler" başlıklı raporunu yayımladı.
 
Raporda, Çin'in askeri kapasitesini artırma çabalarının, Pentagon'un  2020'deki tahminlerini aştığına işaret edildi.
 
"Nükleer kapasitesini artıracak"
 
Çin’in nükleer kapasitesini çeşitlendirerek artırmayı hedeflediği  belirtilen raporda, "Çin’in nükleer büyümesindeki hız, 2027'ye kadar 700  civarında nükleer savaş başlığı elde etmesini sağlayabilir. Çin, Pentagon'un  2020'deki tahminlerini aşarak 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını en az  1000'e çıkarmayı hedefliyor." ifadesine yer verildi.
 
Raporda, 2020'deki yeni gelişmelere göre Çin’in "barış zamanı nükleer  harbe hazırlık" durumunu "uyarı üzerine fırlat" seviyesine getirdiği ve çok  sayıda yeni füze silosu inşa ettiği kaydedildi.
 
Çin, ikinci ada zincirine ulaşacak yeni kabiliyetler elde etti
 
Pentagon raporunda ayrıca ABD’nin "ada zincirleri" olarak adlandırdığı  ve Çin’in kendisini çevreleyen Guam Adası'nın da bulunduğu ikinci ada zincirini  aşacak seviyede yeni füze sistemleri geliştirdiği belirtildi.
 
Çin’in bölgede askeri etkisini daha da artıracağına işaret edilen  raporda, Çin Komünist Partisinin 2027’ye kadar Çin ordusunu sistemsel bir ağ  altında toplayacak şekilde yeniden modernize etmeyi hedeflediği ifade edildi.
 

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