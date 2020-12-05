Çin’li Volvo S60 şubatta yollara çıkacak

Yeni S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak şirketin elektrifikasyonu destekleyen yaklaşımını gösteriyor. Volvo Car Turkey Pazarlama, PR ve Tüketici Deneyimi Direktörü Kubilay Polat Yeni S60’ın mild hybrid turbo-şarjlı benzinli AWD 250hp gücünde motor seçeneği ile pazara sunulacağını söyleyerek, “Volvo Cars’ın en heyecan verici modellerinden olan Yeni S60, Türkiye’de de ciddi bir taleple karşılaşacaktır” diye konuştu.

Çin’den ithal edilecek

Türkiye’de Şubat 2021’de teslimatları başlayacak olan model; panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18 inç alaşım jantlar, LED farlar, arka kamera, kristal vites topuzu, çarpışma önleme destek sistemleri, şerit koruma asistanı gibi özelliklere sahip. Amerika ’dan sonra Çin’de de üretilmeye başlayan ve Türkiye’ye Çin’den gelecek olan S60’ların tavsiye edilen başlangıç anahtar teslim fiyatı 783 bin TL.

Çevreci planlar devrede

Volvo Car Turkey Genel Müdürü olarak geçtiğimiz aylarda görevine başlayan Magnus Boman, otomotiv sektörünü bekleyen yeni dönemi ve Volvo Cars’ın önümüzdeki dönem vizyonunu paylaştı. Volvo Cars’ın uzun süredir gündeminde olan küresel ayak izini en aza indirgeme ve geri dönüşüme üretimde daha çok yer verme konularının gelecek yılın önemli konu başlıklarından biri olacağını söyleyen Magnus Boman, “2019’dan itibaren ürettiğimiz tüm yeni Volvo otomobillerinde mutlaka elektrikli bir motor (mild hybrid, plug-in hybrid, tamamen elektrikli) olacağını duyurmuştuk. 2025 yılında satışlarımızın en az yüzde 50’si tamamen elektrikli olacak ve dijital etkileşimle ulaştığımız kullanıcı sayısı 5 milyonu bulacak. “

Premium segmentte artan grafik

Otomotiv sektöründe Volvo Car Turkey Kasım 2020 tarihi itibariyle 6 bin 865 adet ile satışlarını geçen seneye göre yüzde 89 arttırdı. Toplam pazarın bir önceki yıla göre yüzde 67 premium segmentin ise yaklaşık yüzde 42 büyüdüğü bir senede, en çok büyüyen premium markalardan biri oldu. Boman “Segment birincisi modellerimizin başarısını korurken en büyük hedeflerimizden biri de Plug-in Hybrid (PHEV) satışlarını toplam satışların içerisinde yüzde 7-10 aralığına ulaştırmak. Avrupa ’da Ekim 2020 itibariyle Plug-in Hybrid modellerinin toplam satış içerisindeki payı yüzde 27,2. Türkiye’de de bu rakamlara ulaşmayı, çevreye ve insanlığa daha duyarlı bir çizgide büyümeyi hedefliyoruz.”

2021’de Türkiye pazarında 625 bin otomobil satılacağını tahmin ettiklerini kaydeden Boman “Pazar payımızı yüzde 1,5 öngörüyoruz. 52 bin adetlikr premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel yüzde 18’lik payı hedefliyoruz” dedi.