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Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2 yörüngeye yerleşti

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:51 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 16:51

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'nin (Gök Gemisi-2), başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği bildirildi.


Çin Ulusal Uzay Dairesi, Tiencou-2'nin güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmasından 8 saat sonra sorunsuz olarak yörüngeye yerleştiğini duyurdu.
 
Geminin yakıt ve malzeme ikmalini gerçekleştirmek için Tianhe çekirdek modülüne kenetlendiği kaydedildi.
 
Çin, uzay istasyonu inşasını tamamlamak için 2022 sonuna kadar 11 fırlatma daha yapmayı planlıyor.
 
Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklanmıştı.
 
Çin'in uzay kargo gemisi, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlenmişti.
 
Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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