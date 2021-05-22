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Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:09 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 18:13

Çin'in uzay aracı Zhurong'un, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdiği bildirildi.


BBC'nin haberine göre, Çin'in  bir hafta önce Mars'a inen uzaktan  kumandalı uzay aracı, iniş kapsülünden gezegenin yüzeyine iniş yaptı.
 
Bu sürüşle birlikte Çin, ABD'den sonra Mars'ta uzay aracı kullanan  ikinci ülke oldu.
 
Araç, gezegenin yüzey toprağını ve atmosferini incelemek, yer altı  suları veya buzları da dahil olmak üzere yaşam belirtileri aramak için  gönderildi.
 
Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine  başarılı şekilde inmişti.
 
Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı gönderen üçüncü ülke  oldu.
 
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan  araç  Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise  3 ayı bulmuştu.

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Çin Zhurong Mars
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