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Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü

AA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 7:10 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 7:10

Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştüğü açıklandı.


Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29  Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin  dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü.
 
Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler  yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi.
 
Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond  March 5B'nin düşüşünü doğruladı.
 
Long March 5B
 
Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök  Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.
 
 Fırlatılmasının ardından Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan  yörüngesine girmişti.
 
Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya  inmesi gerekiyordu.
 
  
 

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Çin Long March 5B roket
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