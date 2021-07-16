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Çin'in geliştirdi! 'Köpekbalığı robot'lardan yeni görüntüler

16 Temmuz 2021 Cuma - 17:26 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 17:26

Çin'in özellikle 'düşman' denizaltılarını hedef almak için köpekbalığı şeklinde tasarladığı insansız sualtı aracına ait yeni fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.


Özellikle dış tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken 'köpekbalığı robota' ait yeni fotoğraflar Ivan O'Gilvi'nin Twitter hesabında paylaşıldı. 
 
Su altındaki hedefler için üretilen insansız araç projesinin 1990'lara dayandığı ifade edilirken aracın özelliklerine dair detaylar geçen hafta akademik bir makalede paylaşıldı. 
 
 
South China Morning Post'un haberinde, insansız hava aracının 10 yıl önce insandan arındırılmış Tayvan Boğazı'nda test edildiği ve bir deniz aracını tespit etme, kaynağını belirlemek için yapay zeka kullanabilme ve bir torpido ile vurabilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. 
 
Söz konusu projenin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından finanse edildiği kaydedildi. 
 

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