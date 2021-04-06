06 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 -1.49 EURO 9,6720 0.85
USD 8,1550 0.66 ALTIN 456,880 1.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 17:53 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 18:20

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan  Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'ya, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan  paylaşımlardaki ifadeler konusunda duyulan rahatsızlık dile getirildi.
 
Büyükelçiliğin paylaşımları
 
Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel  Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın  Twitter hesaplarını etiketleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:
 
"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve  toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı  çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını  saklı tutmaktadır."

ETİKETLER

Çin Çin'in Ankara Büyükelçisi bakanlık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.