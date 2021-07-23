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Çin devlet başkanından 30 yıl sonra bir ilk! Tarihi ziyaret

AA |  23 Temmuz 2021 Cuma - 20:53 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 20:53

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in siyasi sorunlar yaşadığı Tibet Özerk Bölgesi’ne ziyarette bulunarak, 30 yılın ardından "devlet başkanı" sıfatıyla ziyaret gerçekleştirmiş oldu.


BBC’nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi, 21 Temmuz çarşamba gününden  bugüne kadar Tibet’e ziyarette bulundu.
 
Ziyaretin hassasiyeti nedeniyle basına bugün bilgi verildi.
 
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) tarafından yayınlanan görüntülerde Şi,  uçağından inerken; etnik kıyafetler giymiş ve Çin bayrağı sallayan kalabalık bir  grubu selamlarken görüldü.
 
Tibet’in güneydoğusundaki Nyingchi bölgesine gelen Şi, başkent  Lhasa’ya hareket etmeden önce bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi almak için bir  dizi yeri ziyaret etti.
 
Şi, sürgündeki Tibetli ruhani lider Dalai Lama'nın evi olan başkent  Lhasa’daki Potala Sarayı'nı ziyaret etti.
 
Çin Devlet Başkanı Şi, bölgeye en son 10 yıl önce "başkan yardımcısı"  sıfatıyla ziyarette bulunmuştu.
 
Çin Devlet Başkanı olarak bölgeye son ziyareti de 1990'da Jiang Zemin  gerçekleştirmişti.

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Çin Şi Cinping Özerk Bölgesi
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