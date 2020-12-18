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Çin, dev radyo teleskobunu kullanıma açıyor

18 Aralık 2020 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 17:57

Çin, ABD'nin Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi'nin çökmesinin ardından bilimsel çalışmaların aksamaması için Beş Yüz Metre Açıklıklı Küre Teleskobu'nu (FAST) uluslararası araştırmacıların kullanımına açacağını bildirdi.


"Space.com" internet sitesindeki habere göre, teleskobun bilim  operasyonları ve geliştirme çalışmalarından sorumlu Vang Şiming, 2021'in başından  itibaren araştırmaları için teleskobu kullanmak isteyen yabancı bilim  insanlarının taleplerini kabul etmeye başlayacaklarını belirtti.
 
FAST'ı inşa ederken Arecibo'nun mimarisini örnek aldıklarını ifade  eden Vang, "Bilim topluluğumuz, teleskobun uluslararası kullanıma daha fazla  açılmasını istiyor." dedi.
 
Radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor
 
2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, 300 metre  çapındaki Arecibo'yu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu"  olmuştu.
 
Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan  radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

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Çin radyo radyo teleskobu
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