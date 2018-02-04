Çin'den sert tepki! 'Soğuk savaş zihniyetini bırak'

Çin Savunma Bakanlığı, ABD’nin dün yayınladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi’ne tepki gösterdi ve soğuk savaş zihniyetini bırakma çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında, ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) yayımlanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Çin’in nükleer gücü konusunda çarpıtma ve abartma yapıldığını savunarak, bu rapora kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Ülkenin ulusal savunma politikasını “savunma” ve "barışçıl gelişme" yönünde yürüttüklerini belirten Rın, herhangi bir zaman ve durumda nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama ilkesine bağlı kaldıklarını kaydetti.

Sözcü Rın, nükleer silahların geliştirilmesi konusunda her zaman en üst seviyede itidalli davrandıklarını ve nükleer silah kapasitesini, ulusal güvenlik için gerekli asgari düzeyde tuttuklarını ifade etti.

"ABD’nin soğuk savaş zihniyetini geride bırakmasını ve nükleer silahsızlanma için kendi birincil sorumluluğunu üstlenmesini” beklediklerini dile getiren Rın, "Washington yönetiminin Çin’in stratejik niyetlerini doğru şekilde anlamasını, ulusal savunma ve askeri gelişimine adil şekilde bakmasını umuyoruz.” dedi.

Sözcü ayrıca, ABD’ye Çin’in askeri ilişkilerini ikili ilişkilerde istikrar faktörü olarak kullanma çağrısında bulunarak, iki ülkenin dünyada barış, istikrar ve refahı korumak için ortaklaşa çalışması gerektiğini bildirdi.