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Çin'den sert tepki! 'Soğuk savaş zihniyetini bırak'

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 11:49 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 11:57

Çin Savunma Bakanlığı, ABD’nin dün yayınladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi’ne tepki gösterdi ve soğuk savaş zihniyetini bırakma çağrısı yaptı.


Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında,  ABD  Savunma Bakanlığınca (Pentagon) yayımlanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde  Çin’in nükleer gücü konusunda çarpıtma ve abartma yapıldığını savunarak, bu  rapora kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.
 
 
Ülkenin ulusal savunma politikasını “savunma” ve "barışçıl gelişme"  yönünde yürüttüklerini belirten Rın, herhangi bir zaman ve durumda nükleer  silahları ilk kullanan taraf olmama ilkesine bağlı kaldıklarını kaydetti.
 
Sözcü Rın, nükleer silahların geliştirilmesi konusunda her zaman en  üst seviyede itidalli davrandıklarını ve nükleer silah kapasitesini,  ulusal  güvenlik için gerekli asgari düzeyde tuttuklarını ifade etti.
 
"ABD’nin soğuk savaş zihniyetini geride bırakmasını ve nükleer  silahsızlanma için kendi birincil sorumluluğunu üstlenmesini” beklediklerini dile  getiren Rın, "Washington yönetiminin Çin’in stratejik niyetlerini doğru şekilde  anlamasını, ulusal savunma ve askeri gelişimine adil şekilde bakmasını umuyoruz.”  dedi.
 
Sözcü ayrıca, ABD’ye Çin’in askeri ilişkilerini ikili ilişkilerde  istikrar faktörü olarak kullanma çağrısında bulunarak, iki ülkenin dünyada barış,  istikrar ve refahı korumak için ortaklaşa çalışması gerektiğini bildirdi.
 
Pentagon tarafından dün açıklanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde  Rusya, Kuzey Kore, İran ve Çin, “olası tehdit unsuru” ülkeler arasında yer  almıştı.
 
  
 

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