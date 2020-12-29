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Çin'den gelen aşılarla ilgili flaş gelişme

29 Aralık 2020 Salı - 10:13 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 10:37

Çin'den ilk aşılar yarın sabah İstanbul'a gelecek. Aşılar perşembe akşamı ise Ankara'ya gönderilecek.


THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. Uçuş detayları şu şekilde: Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir. TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur. TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."
 
İLK DOZ 3 MİLYON
 
Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.

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