Çin'den gelen aşılarla ilgili flaş gelişme

THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. Uçuş detayları şu şekilde: Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir. TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur. TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05’tir."
İLK DOZ 3 MİLYON
Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.