Çin'den gelen aşıları taşıyan uçak iniş yaptı!

Çin'den 6,5 milyon Sinovac aşısını Türkiye'ye getiren uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Aşıların Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte, güvenirlilik testi süreci başlayacak. 14 gün sürecek bu aşamanın ardından aşılar güvenli bulunursa, acil kullanım onayı çıkarılacak. 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan Sinovac aşısının ilk dozu ise, 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY 'nin Pekin -İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi. Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

14 GÜNLÜK TEST SÜRECİ BAŞLAYACAK

Aşıların Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte, güvenirlilik testi süreci başlayacak. 14 gün sürecek bu aşamanın ardından aşılar güvenli bulunursa, acil kullanım onayı çıkarılacak. 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan Sinovac aşısının ilk dozu ise, 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.