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Çin'den flaş uzay hamlesi! Congşing-9B fırlatıldı

09 Eylül 2021 Perşembe - 21:48 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 21:48

Çin, iletişim uydusu Congşing-9B'yi uzaya gönderdi.


Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun  Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden  fırlatıldı.
 
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 388'inci başarılı  görev oldu.
 

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Çin Congşing-9B iletişim uydu
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