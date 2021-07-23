Çin'den dünyayı şoke eden koronavirüs hamlesi! Kabul etmediler

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kökenine dair araştırmanın ikinci aşamasının, virüsün, bir Çin laboratuvarından sızmış olabilme ihtimalinin daha fazla araştırılmasını içermesine "oldukça şaşırdığını" ifade etti.

Bakan Yardımcısı Zıng, Kovid-19'un laboratuvardan çıktığı fikrinin "sağduyu ve bilime aykırı bir söylenti" olduğunu kaydederek, ikinci aşama planını reddetti.

Basın toplantısında konuşan Zıng, "Böyle bir 'köken takip etme planını' kabul etmemiz olanaksız." ifadesini kullandı.

Araştırmanın ilk aşaması, şubatta sona ermişti

DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmanın ikinci evresinde, Çin'i, daha fazla iş birliği yapmaya çağırmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 16 Temmuz 'da yaptığı açıklamada, Çin'e salgının ilk zamanlarına ilişkin şeffaflığını artırmaya ve virüsün kökenini çözmeye yardımcı olmak için laboratuvarlarına daha fazla erişime izin verme çağrısında bulunmuştu.

Salgının kökenine dair yapılan araştırmanın ilk aşaması, şubatta sona ermişti.