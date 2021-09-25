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Çin'den dünyayı dehşete düşüren açıklama: İlk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalıyız

25 Eylül 2021 Cumartesi - 11:18 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 11:18

Üst düzey Çinli diplomat Sha Zukang, AUKUS gibi yeni Pasifik ittifaklarının Çin'in daha agresif bir tavır alması gerektiği anlamına geldiğini savunarak Çin'in 'ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olması gerektiğini' söyledi.


Pasifik'te tansiyon yükseliyor. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya ile nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltılarını sağlamak için AUKUS adlı büyük bir anlaşma imzalandığını geçtiğimiz günlerde duyurmıştu Pasifik'teki Çin gücünü dengelemek için açıkça tasarlanmış ittifak dünya çapında tepkilere neden oldu. Çin, oluşumu ‘sorumsuz’ olarak niteledi. AUKUS’la ekarte edilen ve on milyarlarca Euro’luk sözleşmeden olan Fransa ise küplere bindi.
 
İLK KULLANIM YASAĞINDAN VAZGEÇMELİYİZ
Tam da bu gelişmelerin üzerinde Çinli üst düzey bir diplomat, Çin'in nükleer silahları kullanmaya hazır olması ve Pasifik'te kurulan yeni ittifakları geri püskürtmek için "ilk kullanım yasağı" politikasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
 
 
Çin eski BM büyükelçisi Sha Zukang, Çinli nükleer politika uzmanları zirvesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni nükleer silahlar inşa etmesi nedeniyle Nükleer Silah kullanma konusunda uzun süredir devam eden bir taahhüdün yeniden incelenmesinin zamanının geldiğini söyledi. Geçen haftaki toplantıda konuşan Zukang, "Pekin'in 1960'lardan beri yürürlükte olan mevcut politikası, Çin'e 'yüksek ahlaki zemin' verdi ancak Çin-ABD müzakereleri, her iki tarafın da nükleer silahları ilk önce kullanmayacağı konusunda anlaşmadıkça artık uygun değil" dedi.
 
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Zukang'ın konuştuğu kurum, Çin Silah Kontrolü ve Silahsızlanma Derneği, resmi olarak bağımsız, ancak Komünist partiyle güçlü bağları var. Bu da açıklamayı önemli hale getiriyor.Çünkü Pekin politika değişikliklerini genellikle kıdemli diplomatlar aracılığıyla yönlendiriyor.
 
 
İLK KULLANIM YASAĞI POLİTİKASI
Çin, 1964'te ilk başarılı bomba denemesiyle nükleer bir güç oldu ve dört yıl sonra 'ilk kullanım yasağı' politikasını benimsedi. Politikaya göre Pekin bir çatışmada nükleer silahları ilk kullanan taraf asla olmayacak ancak karşı taraf kullanırsa nükleer silahlarını devreye sokacak.
 
ABD, ülkelerin çoğuna karşı asla nükleer silah kullanmama politikasına sahiptir ancak Çin, Rusya ve Kuzey Kore'yi bu politikadan muaf tutmuştur.
 

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