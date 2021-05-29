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Çin'den bomba uzay hamlesi! Dünyaya resmen ilan ettiler

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:07 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 19:07

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi (Gök Gemisi-2) yörüngeye fırlattığı bildirildi.


Şinhua ajansının haberine göre, Tiencou-2, dün güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklandı. Geminin, Tianhe çekirdek modülüne kenetlenerek yakıt ikmali yapacağı ve malzeme yükleyeceği belirtildi. Çin'in uzay kargo gemisinin, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlendiği kaydedildi.
 
Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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