Çin'den ABD'ye son dakika yaptırım! Çok sayıda üst düzey yetkili...

Çin, aralarında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da yer aldığı 28 ABD'li üst düzey yetkiliye Çin'in ulusal egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettikleri gerekçesi ile yaptırım kararı aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD 'deki bazı Çin karşıtı siyaset çilerin ülkenin iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Geçen birkaç yılda, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi menfaatleri, ön yargıları, nefretleri nedeniyle iki ülke halklarının çıkarlarını dikkate almayan, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale eden, çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve iki ülke ilişkilerini ciddi şekilde bozan bir dizi plan yaptılar, desteklediler ve uyguladılar."

Çin'in egemenliğini ihlal etmekle suçlanan 28 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan Pompeo dahil ABD'li 28 yetkili ile aile üyelerinin Çin ana karası, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine girmesi ve bu kişilerle bağlantılı şirketlerinin Çin ile iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Çin hükümetinin, ülkenin ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M.Azar II, Keith J.Krach, Kelly DK Craft, John. R. Bolton ve Stephen K. Bannon gibi üst düzey isimler bulunuyor.

Pompeo, 15 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'da 6 Ocak'ta muhalif 53 kişinin gözaltına alınmasını eleştirmiş ve bölgede ulusal güvenlik kanunun uygulanmasından sorumlu merkezi ve yerel hükümetten 6 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.