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Çin'den ABD'ye sert tepki: Bu boşuna bir çabadır

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 0:24 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 0:24

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulundaki konuşmasında dile getirdiği "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız." sözlerine tepki gösterdi.


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, "ABD  olguları hiçe sayıyor ve yalanlar üretiyor. Menfi siyasi güdülerle BM platformunu  Çin'e temelsiz suçlamalar yöneltmek için kullanıyor." dedi.
 
Vang, Trump'ın Çin hükümetinin ilkin virüsün insandan insana  bulaştığına dair kanıt olmadığını, ardından, belirti göstermeyen kişilerin virüsü  yaymayacağını söyleyerek Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) yanlış yönelendirdiği  iddiasına yanıt olarak, "Çin mümkün olan en erken vakitte pandemiyi bildirmiş,  hastalığa yol açan patojeni tanımlamış ve DNA dizilimini dünyayla paylaşmıştır."  ifadelerini kullandı.
 
Venbin, Trump'ın Pekin yönetiminin salgının ilk günlerinde ülke için  seyahati durdurup uluslararası uçuşlara izin vererek sorumsuzca davrandığına  yönelik suçlamasına ise, "İnsandan insana aktarım doğrulandığında Çin kararlı bir  tavırla (salgının ortaya çıktığı) Vuhan'dan tüm çıkışları durdurmuştur. Çin  gümrük görevlileri, yasalara uygun olarak doğrulanmış vakaların, şüpheli  vakaların, bu kişilerle yakın temasta bulunmuş kişilerin ve yüksek ateş şikayeti  olanların yurt dışına çıkışlarını engellemiştir." sözleriyle yanıt verdi.
 
Vuhan'a 23 Ocak'ta ulaşım kısıtlamasının getiriline kadar geçen sürede  Çin dışındaki ülkelerde yalnızca 9 Kovid-19 vakası tespit edilmiş olduğunu  hatırlatan Vang, Washington yönetiminin Çin vatandaşlarına 2 Şubat'ta sınırlarını  kapattığında ABD'de yalnızca 12 vakanın görüldüğünü anımsattı.
 
Çin'in pandemiyi engellemek üzere attığı adımların her aşamada açık ve  şeffaf olduğunu savunan Venbin, "Koronoloji gayet açık, olgu ve veriler  ortadadır. Çin'i sürekli olarak Kovid-19'la ilişkili iddialarla karalayarak ABD  virüs salgınını kötü yönetmesinin suçunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Bu  boşuna bir çabadır." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, dün Genel Kurula gönderdiği video mesajda,  "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk  günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin  verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya  Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt  olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını  duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır." ifadelerini  kullanmıştı.
 

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