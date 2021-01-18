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Çin'deki laboratuvardan şoke eden görüntüler! Deprem etkisi yaratacak...
Dünya genelinde 2 milyondan fazla insanın hayatına mal olan koronavirüsün kaynağına ilişkin deprem etkisi yaratacak bilgiler ortaya çıktı. Çin'in Wuhan kentinden yayılan virüsle ilgili Çin devletinin tutarsız açıklamaları şüpheyi artırıyor. Virüsü kapan ilk hasta olan Çinli araştırmacı Yanling'in bir yıldır ortada gözükmemesi kafaları karıştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Wuhan'a araştırma yapmaya giden Dünya Sağlık Örgütü'ne çeşitli zorluklar çıkartan Çin'de, ortaya çıkan yeni görüntüler ise Çin'i daha zor günlerin beklediğini gösteriyor.